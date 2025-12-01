Карлос Насар подписа с федерацията: Оставам да се състезавам за България

Карлос Насар за девети път беше избран за "Спортист на месеца" от спортните журналисти в България. Личният треньор на щангиста Павел Христов бе отличен за "Треньор на месеца" в традиционната анкета на прес-клуб "България".

Щангистът изненада всички, след като публично подписа новия си договор и така отказа многомилионните оферти на редица страни.

"В момента Любо Пенев изпитва трудности… Ако слуша и гледа това, да знае, че го обичаме", започна Насар.

"Има новина, но тя не е благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има Общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях – подкрепям го", заяви Насар.

"Много държави ме чакат, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България. Синът му след това се погрижи да запази клуба и да продължи да вади таланти, които тази година са спечелили 65 медала", обясни олимпийският шампион, цитиран от БНТ.

"Днес ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли. Хората може да са спокойни. Оставам да се състезавам за България", обяви Насар.

"Надяваме се още много пъти да вдигаме трикольора. Аз и моят екип се грижим да се чувствам комфортно в нужните килограми. Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек. Така беше и в Норвегия. Конкуренцията ще бъде малко по-силна, но това не ни притеснява. Най-скорошното предизвикателство е европейското през април, което най-вероятно ще бъде в Батуми, Грузия", сподели състезателят.