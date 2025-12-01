Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 1 – 7 декември 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Събитията ще са противоречиви и на моменти озадачаващи. Ще ви подскажат, че е настъпил моментът за анализ и преоценка на материалните и духовните ви търсения. Ще се наложи да се справите със сложни ситуации. Да проведете трудни разговори, да се съгласите с промени, които може да не са ви особено приятни. Но пък и да получите подкрепа оттам, откъдето най-малко очаквате, след което да стигнете до удивителни прозрения. Бъдете доволни. Каквото и да се случи, ще се окажете в благоприятна позиция.

Телец

Предстои уреждането на важни споразумения. Уточняване на условията за равноправно партньорство, сътрудничество и управление на общи финанси. Някои истини няма да са от най-приемливите, но пък ще успеете да сложите край на проблеми, които дълго време са оставали на заден план. Ще получите подкрепата, на която разчитате, ще изясните причините за противоречията и веднъж завинаги ще се освободите от тях.

Близнаци

Смисълът на взаимоотношенията и личното ви място в партньорствата ще излезе на преден план. Ще се наложи да вземете важни решения, да избирате между различни варианти както в личния, така и в професионалния си живот. Пълнолунието в знака ви е подходящ момент, в който бихте могли да „подредите пъзела“. Ще се наложи да се занимаете с въпроси, засягащи управлението на ресурсите, покриване на задължения, разпределение на наследство. През втората половина от периода ще получите информацията, която ви е нужна, за да се ориентирате в обстановката.

