Има пренареждане на глобалния икономически ред, Европа търпи негативите

Наблюдаваме пренареждане на глобалния икономически ред, както не е правено от 1947-а година досега.

Това заяви финансовият експерт Калин Христов в рамките на първия панел от конференцията "Еврозоната: Уравнения и решения 2025", организирана от националната телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му принципите на световната търговия дават абсолютно предимство на САЩ като най-голям пазар.

Това става за сметка на Китай и Европейския съюз. Китай обаче има по-голяма самостоятелност и се противопостави на САЩ.

"Европа приема политиката и търговската сделка на САЩ. Европа получава негативния ефект от промяна в търговската политика на САЩ. Тръмп направи постоянен изтичащия пакет с данъците. В този пакет имаме намаляване на данъците и за корпоративния сектор, и за домакинствата. Ако работиш повече, доходът, който получаваш, не се облага. Прословутият данък върху бакшишите...", обясни Христов.

Финансовият експерт изтъкна, че в САЩ има коренно различна философия от това, което следваме в Европа.

Христов добави, че с ограничаване на миграцията се свива работната сила, което ще окаже натиск върху заплатите.

В същото време има голям стимул за инвестиране в нови технологии - AI и свързаната с нея инфраструктура.

Христов обърна внимание също на военното оттегляне на САЩ от Европа и прехвърлянето на тежестта за осигуряване на сигурността върху ЕС.

Пренареждането през призмата на централните банки

"От гледна точка на централните банки значителна част от първоначалните ефекти на политиката на Тръмп са проинфлационни. Създаваш фискален стимул въвеждаш мита, които частично се пренасят в крайните цени. Динамичните ефекти ще се очакват във времето. Тръмп вече говори за нови стимули за семействата", разясни Христов.

Според него Джеръм Пауъл, председателят на ФЕД, ще бъде заменен с някой, който е по-склонен да намали поне 3 пъти лихвените проценти в САЩ преди междинните избори.

"ЕС и Еврозоната само инкасират тези ефекти и действат защитно. Затова ЕЦБ беше по-бърза с намаляване на лихвите. Ако ФЕД рязко започне да намалява лихвените проценти, ЕЦБ ще трябва да следва, но няма да избързва", подчерта Христов.

Европа започва от висока степен на задлъжнялост, получава преструктуриране на световната икономика и не може да изнася свободно на основния си пазар - Америка.

Има стимул компаниите да изнесат производството си от Европа в САЩ. В същото време Китай вече не е място само за изнасяне на машини, Китай сам прави всички тези неща, стана ясно от думите на събеседника.

Девет страни от ЕС са в свръхдефицит, докато Европа е поела ангажимент да повиши с много военните си разходи, както и ангажименти по отношение на "зелената" енергия, стана ясно от думите на финансовия експерт.

Трябва да има структурна промяна във фискалната политика, изтъкна Христов.

Гледайте целия разговор във видеото.