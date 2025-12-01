IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ситуацията край централата на ГЕРБ е спокойна

Напрежението продължава пред централата на ДПС-Ново начало

01.12.2025 | 22:42 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Приключи протестът срещу бюджета за 2026 г. пред централата на ГЕРБ в София. Все още има групи хора, които седят около сградата.

Движението на автомобили и трамваи е възстановено, съобщава БТА.

Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" благодари на хората и обяви готовност за нови протести, ако се наложи.  

По-рано шествие тръгна от Народното събрание и стигна до централата на "ДПС-Ново начало", а после се насочи към централата на ГЕРБ.

И към момента напрежението към централата на ДПС-Ново начало ескалира.

 

протест ГЕРБ
