Ситуацията край централата на ГЕРБ е спокойна

Приключи протестът срещу бюджета за 2026 г. пред централата на ГЕРБ в София. Все още има групи хора, които седят около сградата.

Движението на автомобили и трамваи е възстановено, съобщава БТА.

Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" благодари на хората и обяви готовност за нови протести, ако се наложи.

По-рано шествие тръгна от Народното събрание и стигна до централата на "ДПС-Ново начало", а после се насочи към централата на ГЕРБ.

И към момента напрежението към централата на ДПС-Ново начало ескалира.