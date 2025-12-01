Крис Дженър иска да построи мавзолей, в който цялото ѝ семейство да бъде погребано

Крис Дженър иска семейството да остане заедно - дори и в отвъдното.

В епизод от сезон 7 на "Семейство Кардашиян" ("The Kardashians"), излъчен на 13 ноември, 70-годишната популярна майка разкри, че е дошъл моментът фамилията да реши какво иска да се случи с тях, когато един ден си отидат. Затова тя и дъщеря ѝ Клои Кардашиян, на 41 години, отиват да разгледат гробищен парк и потенциални места за семейни парцели.

По време на FaceTime разговор с дъщерите си преди посещението, Крис предложи идеята всички да си построят мавзолей.

"Понеже съм човек, който страда от леки проблясъци на ОКР и обича всичко да е подредено и изпипано, чувствам, че като глава на семейството ми е отговорност да настроя всички на една вълна. Така, ако нещо се случи, ще сме подготвени и никой няма да паникьосва", каза тя в признание пред камерата.

Крис допълни, че е убедена, че отива в рая, но за нея е "голяма работа" къде ще остане земното ѝ тяло.

"Просто се опитвам да ти улесня живота. Това гробище е точно до Costco. Можеш да минеш да напазаруваш и между другото да ми кажеш едно "здрасти", каза тя на Клои.

Клои обаче призна, че иска да бъде кремирана. Крис контрира, че това няма как да стане, защото най-малката ѝ дъщеря, Кайли Дженър, на 28 години, не иска.

"Трябва да вземем предвид чувствата на всички", настоя Крис.

Тя допълни, че ако купят достатъчно голям парцел, могат да преместят там и останките на Робърт Кардашиян-старши.

"Не знам дали това е нормално", реагира Клои.

В свое признание пред камерата Клои говори за загубата на баща си от рак, когато е била едва на 19 години, и колко много неща тогава не били "уредени и подготвени". Тя иска нейните деца - Тру (7 г.) и Тейтъм (3 г.), от бившия ѝ Тристан Томпсън - да не минават през същото един ден.

Клои по-късно добави, че предпочита кремация: "Не би ли предпочела да ме имаш в малко бурканче в дома си, вместо заровена в пръст?"

46-годишната Кортни Кардашиян, заяви, че иска да бъде "погребана". А на Ким Кардашиян, на 45 години, каза, че всъщност...не ѝ пука. 30-годишната Кендъл Дженър отказа да каже предпочитание, защото не обича да говори за смърт.

Крис пък заяви, че в небето ще си пие мартини "и ще гледа шоуто".

"Никога няма да стигнем до края на това, защото всички се караме. Дори в отвъдното пак ще спорим. Обещавам ви, това не е краят за нас", каза Клоуи в признание.