Мелания Тръмп обяви собствена продуцентска компания

Първата дама Мелания Тръмп навлиза в киноиндустрията...и то не само с един документален филм.

На 28 ноември тя обяви, почти между другото, че създава собствена филмова продуцентска компания. Сподели новината с 10-секунден клип в личния си профил в X, разкривайки името на проекта: Muse Films - очевиден реверанс към тайното ѝ кодово име в Сикрет сървис, "Muse".

Мелания напомни на последователите си и за предстоящата премиера на документалния ѝ филм "Мелания" ("MELANIA"), който ще тръгне ексклузивно по кината по света на 30 януари 2026 година.

За фамилия, която традиционно обича гръмките анонси, това изненадващо тихо съобщение направи още по-силен контраст. Първата дама често присъства на откривания, церемонии и събития рамо до рамо със съпруга си, президента Доналд Тръмп, но този път предпочете минимализма.

В момента съществуват две компании с името Muse Films: европейски филиал на Amazon и американска компания, в чийто каталог фигурират заглавия като "Обречени да умрат" ("The Virgin Suicides"), "Американски психар" ("American Psycho") и "Пролетни тръпки" ("Spring Breakers"). Засега не е ясно дали новата структура на Мелания е свързана с някоя от тях или ще функционира изцяло независимо.

Единственият засега потвърден проект на Muse Films е автобиографичният документален филм "Мелания", чиито права са закупени от Amazon MGM Studios за впечатляващите 40 млн. долара. Сделката е финализирана непосредствено преди началото на втория мандат на президента Тръмп - малко след като основателят на Amazon Джеф Безос присъства на инаугурацията.

Според Amazon MGM, "Мелания" предлага безпрецедентен достъп до 20-те дни преди президентската инаугурация през 2025 г., през погледа на самата бъдеща първа дама."

Филмът проследява Мелания, докато организира церемониалните събития, навигира политическите и логистични предизвикателства на прехода в Белия дом и се завръща към публичния живот заедно със семейството си. Проектът включва ексклузивни записи от ключови срещи, лични разговори и пространства, които обществото никога не е виждало.

Освен документалния филм, сделката дава на студиото и правата за разпространение на многoепизоден сериал, който ще последва.

Документалният филм е бъде режисиран от Брет Ратнър - първите му големи проекти след като беше обвинен в сексуално посегателство от няколко жени, включително Оливия Мън и Наташа Хенстридж. Ратнър отрича всички обвинения.