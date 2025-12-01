Залужни с нова критика към президента Зеленски

Натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства. Поради корупционен скандал в правителството му, президентът беше принуден да уволни началника на кабинета си Андрей Ермак. Сега влиятелен бивш генерал повдига въпрос, който също е изключително неудобен за Зеленски: неадекватната подготовка за руската инвазия през пролетта на 2022 г.

Валери Залужни, който ръководеше отбраната срещу руската инвазия като началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили от 2021 до 2024 г., критикува остро правителството на Зеленски в гостуваща статия в британския "Telegraph".

Залужни, който сега е украински посланик в Лондон, пише:

"Бях назначен за главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна през август 2021 г. (...) Руската армия бързо увеличи числеността и провизиите си. Кремъл увеличаваше военния бюджет година след година, инвестираше ресурси в сектора на отбранителната промишленост и закупуваше повече оръжия и техника. Междувременно в Украйна се случи обратното. През 2021 г. на армията бяха отпуснати дори по-малко пари, отколкото през предходната година. В резултат на това нашите военни бяха засегнати от огромен недостиг на всичко - от личен състав до оръжия - по време на пълномащабното нахлуване на следващата година."

Обвинението срещу Зеленски тук е, че докато Русия се е готвила да нахлуе в Украйна, украинският президент е инвестирал твърде малко в националната отбрана.

След руската инвазия Зеленски беше многократно критикуван за това, че е разпознал руската заплаха твърде късно и че не е предприел достатъчно мерки за подготовка на военните и защита на населението. Поради продължаващата война обаче дебатът за потенциалните грешки беше отложен за мирно време – досега.

Залужни се радва на голяма популярност в Украйна и беше смятан за потенциален съперник на Зеленски. По време на продължилата месеци битка за Бахмут възникна спор между президента и неговия началник на армията: Генералът се застъпи за оттегляне и предупреди за големи загуби, докато политикът се опасяваше от негативни последици за международната подкрепа на страната му, ако Бахмут падне. Многобройни експерти сега подкрепят мнението на Залужни.

Въпреки критиките към Зеленски за подготовка за война, Залужни също предупреждава срещу прибързано споразумение с агресора Русия.

Относно потенциалните териториални отстъпки, той пише:

"Нека си представим например, че Русия напълно окупира Донецка област. Войната все още няма да е приключила, защото политическата ѝ цел няма да бъде постигната. Русия се опитва да създаде условия, които ще доведат до колапс на Украйна едновременно на военно, икономическо и политическо ниво. Само стабилни гаранции за сигурност биха могли да попречат на Русия да преследва целите си."