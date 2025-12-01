Европрокуратурата с обвинения срещу бивш кмет и бивш областен управител на Варна

Европейската прокуратура в София повдигна обвинения срещу бивш кмет и бивш областен управител на Варна, както и срещу двама служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Обвинението е по разследване за измама, инициирано от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

В съобщението не се споменават имена, но става дума за бившия кмет Иван Портних и за бившия областен управител Стоян Пасев, предаде БНР.

Обект на делото е проект за реконструкция на рибарско пристанище на стойност 3,4 милиона евро, съфинансиран от европейските фондове. Според Европейската прокуратура парите били получени въз основа на фалшиви документи и несъществуваща инфраструктура.

От разследването става ясно, че заявеното от Община Варна пристанище дори не е съществувало към момента на кандидатстване по програмата. За да се симулира действащ рибарски порт, бенефициентът е сглобил понтони и ги е представил като плаващи кейове. Това било достатъчно да бъдат измамени институциите, че на място има работещо пристанище, подлежащо на подобрения. Липсвали и ключови документи, изисквани от българското законодателство за получаване на сертификат за експлоатационна годност.

Разследването установило, че вместо пристанище в кадастралната карта на Варна терените фигурирали като скали, пясък и други категории сгради. С активната помощ на длъжностни лица от "Морска администрация" обаче предназначението им било променено на "за пристанище". Въз основа на тази подправена информация Министерството на транспорта издало удостоверение, че площадката е годна да функционира като рибарски порт, въпреки че не отговаря на редица нормативни изисквания. Впоследствие същата агенция официално регистрирала пристанището.

Сигналът за потенциални злоупотреби дошъл първо от ОЛАФ, след което било проведено съвместно разследване под ръководството на Европейската прокуратура. Националната полиция също извършила допълнителни действия по случая. Оценената щета за бюджета на ЕС е около 2,8 милиона евро, а за националния - над 675 000 евро.

Иван Портних е от управляващата у нас партия ГЕРБ. Той бе кмет на Варна от 2013 до 2023 г.