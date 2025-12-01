Кирил Петков: Протестът приключи, вандалите са маскирани ултраси

Протестът приключи. Това, което става в момента го правят маскирани ултраси, вандали. Провокатори! Това коментира във фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме промяната".

А БНТ лъже, че това са протестиращите. И било имало деца. Това е лъжа, деца няма. Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста, заяви още Петков.

Провокатори запалиха кофи около паметника "Васил Левски" и централата на ДПС-НН. Те са с тъмни дрехи и със скрити лица. Хвърляни бяха камъни по полицаите, трамваи, офис на ГЕРБ. Запалени бяха на няколко места кофи за боклук.