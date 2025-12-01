IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Петков: Протестът приключи, вандалите са маскирани ултраси

Вандалщината няма нищо общо с протеста

01.12.2025 | 23:50 ч. Обновена: 01.12.2025 | 23:50 ч. 12
Протестът приключи.  Това, което става в момента го правят маскирани ултраси, вандали. Провокатори!  Това коментира във фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме промяната". 

А БНТ лъже, че това са протестиращите.  И било имало деца.  Това е лъжа, деца няма.  Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста, заяви още Петков. 

Провокатори запалиха кофи около паметника "Васил Левски" и централата на ДПС-НН. Те са с тъмни дрехи и със скрити лица. Хвърляни бяха камъни по полицаите, трамваи, офис на ГЕРБ. Запалени бяха на няколко места кофи за боклук. 

