PR експертът Пепи Димитрова и политическият анализатор Светослав Живков се обединиха около тезата, че бюджетът е безобразен и клати правителството.

След мащабния протест от понеделник вечерта, правителството отказва да подаде оставка и реши да изтегли Бюджет’26, за да бъде преработен и да удовлетвори исканията на бизнеса и синдикатите.

Какви са ходовете на Борисов?

В предаването “България сутрин” PR експертът Пепи Димитрова заяви, че Борисов е човек, който усеща накъде духа вятърът. “Той усеща, че онези, които повече принадлежат на дясното, в момента са на площада. Опитва да прехвърли топката на ПП-ДБ и отново им подава ръка. Опитва да потърси съмишленици, за да се дистанцира от Пеевски", коментира Димитрова.

Политическият анализатор Светослав Живков припомни, че самият Борисов също призна, че бюджетът е безобразен. “Това е проинфлационен бюджет", добави историкът.

"Това правителство може и да оцелее, въпросът е на каква цена - политически и репутационно. Има вариант за ново мнозинство. Всичко е възможно, стига да има политическа воля и ресурс. Това правителство няма повече легитимност да управлява", посочи още Живков.

Младото поколение на протест

Според Димитрова протестът в София показва следващото поколение, което никога досега не сме виждали на протести. Лидерите на опозицията не са очаквали толкова хора и такъв заряд на протеста, който поиска оставка на кабинета, на мнение е PR експертът.

"Хората поискаха европейска държава и живот като в тези страни, в които отидоха да учат и се върнаха. Част от тях бяха ученици, друга част искат едно и също от 97-ма година и искат най-накрая да им се сбъдне", поясни Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

"Аргументите срещу протеста бяха от няколко типа. Имаше един абсолютно неоснователен - заради еврозоната. Включването на Васил Божков и 20-ина фигури от путинистично-комунистическия лагер в протеста далеч не означава, че протестът стои зад тях. Протестът беше от хора с визия за европейска България. Това беше най-големият проевропейски протест от 1997 г.", категоричен е Живков.

Според него лидерите на опозицията не показват, че могат да отговорят на очакванията на хората. "Този бюджет не идва от нищото, имаме системни проблеми. Асен Василев е прав да атакува правителството и бюджета, но какво правеше той като финансов министър", отбеляза анализаторът.

Ролята на президента Радев

Димитрова изтъкна, че цялото поведение на президента Радев изразява желанието му да влезе активно във властта. Очевидно му харесва да властва, както властваше със служебните правителства - назначаваше и властваше, даде пример тя.

"Генералският манталитет ще го накара да си изкара мандата до края. Не е в негов интерес изборите да бъдат сега, защото няма да може да излезе начело на своя партия. Чрез аватари няма да постигне това, което цели - между 350 и 500 хил. гласа. За да постигне това, той трябва да излезе с лицето си", анализира PR експертът.

Страхът, че кръговете зад Радев може да се възползват, тук наистина са обосновани, на мнение е Живков.

"Поведението на Радев е очаквано. Знаем желанието му за по-активна роля в политиката. Как да не се възползва при това положение Радев?! Не е работа на протеста да излъчва лидери, затова има политически партии", подчерта той.

Гледайте видеото с целия разговор.