Путин: Ако Европа иска война с Русия, ние сме готови

Руският президент Владимир Путин заяви, че не иска война с Европа, но е готов за такава, ако европейците я искат и я започнат, предаде Франс прес.

"Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза Путин пред репортери.

Изявлението му беше направено преди предстоящата му среща в Москва с американския пратеник Стив Уиткоф.

Путин обвини европейските държави, че се опитват да подкопаят усилията на Съединените щати да постигнат прекратяване на войната в Украйна.

"Те нямат план за мир, те са на страната на войната", добави Путин.

Руският президент заяви също, че Москва ще предприеме мерки срещу танкерите на държави, които оказват помощ на Украйна, съобщи Ройтерс.

По думите му последните атаки срещу търговски танкери в близост до Турция представляват "пиратство", а Русия ще засили атаките по украински обекти и кораби.

Вчера танкер под руски флаг, превозващ слънчогледово масло, съобщи, че е бил атакуван от дрон в близост до турското крайбрежие. Турските морски власти и агенцията за корабоплаване "Трайбека" съобщиха, че екипажът от 13 души е останал невредим. Украйна отрече да има участие в атаката.