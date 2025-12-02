Белия дом: Украйна е злоупотребявала с американските данъкоплатци

Доналд Тръмп смята, че украинските власти са злоупотребили със средства на американските данъкоплатци, изпратени от Вашингтон за Киев, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит на брифинг.

„Президентът ясно заяви, когато каза снощи, че корупцията никога не е полезна и не иска да се злоупотребява с парите на американските данъкоплатци. Поради тази причина той прекрати безкрайните чекове, които предишната администрация изписваше, за да финансира тази война“, каза тя, когато беше помолена да коментира начина, по който САЩ реагират на разследванията за корупция във властта на Украйна.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир

„Съединените щати продават оръжия на НАТО, които след това се изпращат в Украйна. Това е съвсем различна ситуация от тази, когато американският народ подписваше празни чекове, за да води война в далечна страна. Това не отслабва решимостта на администрацията да сложи край на тази война, но илюстрира ангажимента на президента винаги да поставя американския народ и американските данъкоплатци на първо място“, добави Ливит. /NOVA