Костадинов: Един държавен бюджет беше фалшифициран, сега - втори

“В името на това да бъдем вкарани незаконно в еврозоната и да бъде унищожен българския лев, беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои да бъде фалшифициран и втори, с цената на още по-големи задължения, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна. Костадинов предупреди, че българският народ не може повече да търпи.

"На правителството му остават броени дни, може би седмици. Ясно е, че то пада. Въпросът не е дали, въпросът е кога точно ще падне", коментира Костадинов.

По думите на лидера на “Възраждане” сме станали свидетели на безпрецедентен момент в най-новата българска история - “огромно множество от хора, обединени от една цел, огромно множество от хора, които никога повече не желаят да гледат тържество на корупцията на олигархичния модел в нашата страна”.

“Но протестите, които започнаха, продължават и ще продължават до оставката на коалиция "Наглите" на ГЕРБ , ДПС, БСП и ИТН бяха с непосредствена причина престъпния бюджет на правителство, който предвиждаше да вкара България във фалитна спирала, която ще ни доведе до свръхзадлъжнялост и унищожаване на публичните финанси”, отбеляза от трибуната на НС Костадинов.

Престъпен бюджет

Той коментира, че бюджетът, който беше оттеглен, е престъпен, но този, който престои да бъде гласуван и приет, ще бъде още по-престъпен. По думите му новият бюджет или още по-нагло ще повтори несъвършенствата и недъзите на този бюджет, или ще бъде, заедно с подкрепата на ПП-ДБ, приет в ситуация, в която всичко ще бъде маскирано под формата да влезем в еврозоната. “Всъщност истината е, че тези протести, които започнаха и които продължават, са точно заради това”, заяви Костадин Костадинов.