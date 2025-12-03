Бойко Борисов: Няма да има оставка на кабинета, ще има хаос, а цените ще "литнат"

Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част. Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че този бюджет е компромисен и лош, заяви в парламента Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ смята, че протестът е свършил добра работа, защото е дал възможност да се преработи бюджета.

"Вчера съм провел над 100 разговора. Попитах мои приятели защо са на протеста, а те питаха дали и аз съм против бюджета. След това събрах коалицията в разширен формат, заедно с премиера и финансовия министър. Благодаря на синдикати и работодатели, че се съгласиха всички обсъждания на бюджета да са публични, за да се види къде са "касичките". Отново ще режем капиталови разходи, за да балансираме фискалната рамка. И във Франция имаше протест срещу бюджета, и там той помогна много", обясни Борисов.

Оставка на правителството не трябва да има.

"Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да станем първата страна, която ще излезе от еврозоната", заплаши той.

Той коментира и вторият голям протест и вандалските сцени след него, като заяви, че всичко е било организирано, а полицията се е справила много добре.

"Втората част е съвсем друга тема - всички са си дали сметка какви хора всъщност биха искали да управляват държавата. Вандалите бяха организирани и ако полицията беше действала по друг начин, щеше да се говори за пролята невинна кръв. Исканията за сваляне на правителството са на опозицията, а не на протестиращите. Правителството категорично не бива да подава оставка", подчерта той.

"При внасянето на вота на недоверие на ПП-ДБ ще могат да се преброят следващите управляващи - дали са МЕЧ, "Величие", "Възраждане". Да си кажат с кого искат да управляват. Ако не се работи публично и открито по бюджета и ако той не се приеме, името на ГЕРБ няма да стои под него. Нямаме разногласия с БСП и ИТН", категоричен бе Борисов.

Той прогнозира, че първите шест месеца до една година след влизането ни в еврозоната ще са критични и трябва да бъдем единни.

Борисов отбеляза, че днес ГЕРБ става на 19 години.

"Всичко добро в София е направено от нашата партия от 90-та насам. Метро, булеварди, паркове, шадравани, пречиствателни станции, всичко сме направили ние. 19-годишните не знаят какво беше преди нас", посочи той.