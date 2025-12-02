Висок залог: Уиткоф и Кушнер с предложение, което може да промени картата на Европа

Украински представители обсъдиха на какво са готови да отстъпят, за да сложат край на руската инвазия след продължителни преговори с висши американски дипломати, които скоро ще предадат исканията на Москва.

Разкритията идват, когато руският президент Владимир Путин е планирал да се срещне със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф във вторник, след преговори с украинците в Южна Флорида през уикенда. Джаред Кушнер, зетят на президента, лети за Москва с Уиткоф в понеделник, съобщи служител пред Wall Street Journal.

Уиткоф и Кушнер са в центъра на подновените усилия на САЩ за преговори.

Заедно с държавния секретар Марко Рубио, двамата се срещнаха с висши украински представители през уикенда в Халандейл Бийч, Флорида.

Срещата, проведена близо до резиденциите на Уиткоф, Кушнер и Тръмп - Рубио също е от района - продължи около четири часа и обхвана редица подробности за това как украинците искат да прекратят почти четиригодишната война.

Двете страни работиха за преразглеждане на план, изготвен от САЩ, разработен по време на преговори между Вашингтон и Москва, който беше критикуван като твърде благоприятен за Русия.

По време на последния кръг от преговори, представителите обсъдиха потенциални споразумения за размяна на територии между Русия и Украйна, каза висш американски служител пред WSJ. Те обсъдиха и друг важен препречен въпрос: украинските избори.

Американският служител разкри, че двете страни са обсъдили график за провеждането на следващите избори в Украйна. Президентът Володимир Зеленски е на поста от 2019 г., а мандатът му официално приключи през 2024 г., но украинският закон забранява изборите по време на война.

Все още много неща предстоят да бъдат определени, включително обхватът на евентуални размени на територии, дали новите граници ще бъдат международно признати и конкретни гаранции за сигурност за Украйна.

След дискусиите в неделя Тръмп заяви, че има "добър шанс“ да бъде сключена сделка и войната скоро да приключи. Тръмп обаче сигнализира от месеци, че сделката е неизбежна, дори след срещата му с Путин през август в Аляска, въпреки че действителният напредък е бавен и спорен.

Мирният план на Кушнер-Уиткоф

Дуото Кушнер-Уитков е работило директно с преговарящия на Путин Кирил Дмитриев във Флорида миналия месец, където са разработили първоначалната версия на 28-точковия план.

Въпреки че планът е предизвикал известни критики, по-късно той е бил коригиран в Женева между висши американски и украински служители, включително главния преговарящ на Зеленски Андрий Ермак, вече бивш началник на кабинета на президента.

Ермак подаде оставка, след като миналата седмица следователи от антикорупционните служби претърсиха дома и офисите му във връзка с текущото разследване. Скандалът хвърли сянка върху позицията на настоящия режим в преговорите.

Зеленски сигнализира за готовност да се съгласи с водените от САЩ преговори с Русия, тъй като администрацията му е обхваната от известен хаос.

Путин очевидно действа по същия начин, показвайки отвореност към прекратяване на конфликта, който отне живота на около 300 000 войници. Въпреки това Русия и Украйна безмилостно си разменят удари.

"Когато украинските войски напуснат териториите, които държат, тогава боевете ще спрат“, каза Путин наскоро. "Ако не го направят, тогава ще постигнем това с военни средства.“

Руски ракетен удар около обяд в понеделник уби четирима души и рани 40 други, 11 в критично състояние, в източния град Днепър, според ръководителя на регионалната администрация Владислав Хайваненко.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди в понеделник украинските удари по руската петролна инфраструктура през уикенда, включително атака срещу петролен терминал, собственост на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК), и друга, насочена срещу два танкера в турски води.