ПП-ДБ в декларация: Не можем да позволим Пеевски да изяде бъдещето

С декларация от трибуната на Народното събрание ПГ на Пп-ДБ поискаха оставката на кабинета “Желязков”. От партията заявих, че на площада са се събрали млади хора, които някога са били там като деца - на раменете на своите родители.

"Не можем да позволим Пеевски да изяде бъдещето на още едно поколение български граждани. Не можем да позволим те отново да плащат фактурата за чужди страхове и брутални кражби и корупция", се казва в декларацията на ПП.

От партията са категорични, че има изход от кризата и очерта няколко основни точки - изтриване на касичките на Пеевски от бюджета; Пеевски вън от управлението на страната; оставка на правителството и предсрочни избори.

“Това управление няма никаква легитимност. То окончателно е изчерпало доверието на обществото и трябва незабавно да подаде оставка, за да отидем на избори. Не утре, не "след консултации", а сега. Ще внесем вот на недоверие и ще има протести, докато паднете от власт, след като не можете да чуете какво ви казват днес хората”, се казва още в декларацията.

“Площадите са пълни не защото младите са "подведени", както бълнуват Борисов и Пеевски, а защото ясно виждат: завладяването на институциите е сърцевината на политическата криза. Управляващите, по волята на Пеевски, тласкат България към пропаст – със заложените в бюджета кражби и с открита арогантност към демокрацията. Моделът "Борисов–Пеевски" е в поредната си остра фаза, защото реформите бяха предадени, а институциите – превзети. Протестът на свободните и гневни граждани е легитимният отпор на хора, които искат да си изтръгнат държавата от беса на Пеевски да узурпира още власт и обществен ресурс”.

В декларацията се казва още, че изтеглянето на бюджета е закъснял, но панически ход. “Мнозинство, в което Пеевски е решаващ, не може да роди друг бюджет, защото този бюджет е числовото изражение на завладяната държава. Бюджетът, който ни предложихте, е такъв, какъвто Пеевски го иска – с "мазнинки" за него, за преторианската му армия от послушни кметове и за силови структури, които да охраняват безчинствата му”.

“Обръщаме се ясно към Борисов: Няма да плащаме за вашия страх, г-н Борисов. В рамките на този парламент всякакво взаимодействие с ГЕРБ и това управляващо мнозинство е абсолютно изключено. Мнозинство, пленено от Пеевски, не може да бъде инструмент за промяна. На предсрочните избори ще се борим за гласовете на всички хора на протеста и на всички, които го подкрепят – на всички, които виждат, че държавата не може повече да е хранилка на един кръг и един човек.

Имаме дълг към следващото поколение, което е днес на площада. Гражданите поискаха оставката на това правителство. Ние от "Продължаваме промяната – Демократична България" се присъединяваме към това искане от най-високата трибуна на българската демокрация: Оставка и честни, свободни избори”, се казва още в декларацията.