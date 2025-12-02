Първата дама Олена Зеленска: Украйна е върнала 1859 отвлечени деца

Украйна е върнала 1859 деца, които са били отвлечени и отведени на територия, контролирана от Русия, заяви първата дама Олена Зеленска по време на среща на високо ниво в Париж на 1 декември, проведена в рамките на инициативата на президента Володимир Зеленски "Върнете децата UA“.

Според националната база данни на Украйна "Деца на войната“, най-малко 19 546 украински деца са били отвлечени от окупирани от Русия територии и отведени в Русия или контролирани от Русия райони, откакто пълномащабното нахлуване започна през февруари 2022 г.

Около 1,6 милиона украински деца остават на територии, окупирани от Русия, показва неотдавнашно разследване на Kyiv Independent към 2025 г.

Зеленска участва в събитието заедно с първата дама на Франция Брижит Макрон и френския външен министър Жан-Ноел Баро. Присъстваха около 150 официални лица, дипломати, представители на бизнеса, филантропи, кметове, регионални лидери и културни дейци.

Украйна и нейните международни партньори създадоха Международна коалиция за завръщане на украински деца, която вече включва 42 държави, както и ЕС, Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на ОССЕ, каза Зеленска.

Първата дама на Украйна подчерта, че връщането на дете у дома е само първата стъпка: "След като детето се завърне физически у дома, все още е необходимо психологическо и социално завръщане". Тя добави, че Украйна разработва програми за психично здраве и е въвела държавна помощ за всяко завърнато дете.

На срещата бяха очертани и ключовите работни направления на "Върнете децата UA“, включително локализиране и идентифициране на депортирани деца, организиране на тяхното завръщане, предоставяне на психологическа подкрепа на семействата и разработване на модели за реинтеграция и рехабилитация с международни партньори.