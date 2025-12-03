Как ще се заплащат работните дни по Коледа и Нова година?

Традиционно около Коледа и Нова година се насъбират няколко последователни почивни дни, но все пак има и хора, които работят по това време - за кои дни ще се заплаща допълнително? Ваня Джупанова от "Главна инспекция по труда" дава подробности в студиото на “България сутрин”.

"Празничните дни са ясно посочени в член 154 от Кодекса на труда - за декември празничните дни са 24, 25, 26 декември, 1 януари е почивен", уточни Джупанова и добави, че с допълнително решение на МС, поради въвеждането на еврото, бяха обявени допълнителни неприсъствени дни - 31 декември и 2 януари.

Експертът обясни, че това са неприсъствени дни, а не официални празнични. “Неприсъствените дни са почивни дни. Имаме такива дни, когато официален празник съвпада със събота и неделя, тогава първият или първите два работни дни след празника, са неприсъствени", обясни Джупанова.

Какво е празничен труд

Експертът от “Главна инспекция по труда” обясни, че за всички работещи по време на официални празници трудът се заплаща с минимум двойно увеличение.

“Ако този труд е и извънреден, има допълнително 100-процентно увеличение. Извънреден е трудът за тези работници и служители, които работят при ненормиран работен ден или по дневното отчитане на работното време. По дневното отчитане на работното време е нормалното такова - 5 дни в седмицата по 8 часа на ден", добави Джупанова пред Bulgaria ON AIR.

Тя добави, че на 31 декември и 2 януари ще се заплати единствено извънредният труд за работещите.

"Те не са празнични дни, затова трудът се заплаща единствено със 75-процентно увеличение. В сектори като услуги, транспорт, производства с непрекъсваем процес се въвежда например сумирано изчисляване на работното време. Съответно за тези работещи по време на официални празници или в неприсъствени дни, ще бъде изплатен единствено трудът, който се полага по график", разясни Джупанова.

Право на компенсация

Относно компенсацията, в Кодекса на труда ясно е посочено, че ако работим в два поредни дни, които са от седмичната ни почивка, този труд ще бъде заплатен, освен като компенсация върху надницата ни, и с допълнителен почивен ден.

Джупонова е категорична, че “Главна инспекция по труда” осъществява контрол върху трудовите договори.

“Гражданските договори са по Закона за задълженията и договорите. При тях няма работно време, при тях се заплаща върху заработката. Компенсациите и допълнителните заплащания не важат за гражданския договор. Когато има такава поредица от почивни и празнични дни, винаги излизаме с информация", припомни специалистът.

Гледайте видеото с целия разговор.