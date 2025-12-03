IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЦСКА 1948 разби като гост Септември с 4:1

Андре Хофман и Хосе Мартинес с дебютни голове в efbet Лига

03.12.2025 | 15:34 ч. Обновена: 03.12.2025 | 15:47 ч. 0
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Отборът на ЦСКА 1948 постигна втора поредна победа, надделявайки над Септември (Сф) с 4:1 в 18-ия кръг.

По този начин „червените“ от Бистрица събраха 36 точки и зае второто място в класирането.  На върха е Левски с 41, а Септември търпи трето поредно поражение и остава на предпоследното 15-о място с 14 точки. 

Мамаду Диало даде преднина на гостите в края на първото полувреме, а в 53-тата звездата на Септември Бертран Фурие изравни. 

С голове на Андре Хофман 61, Брайън Собреро 68 и Хосе Карлос Мартинес 90+2, тимът от Бистрица спечели категорично  срещата. Андре Хофман и Хуан Карлос Мартинес вкараха първите си голове в българското първенство.

ЦСКА 1948 Септември Първа лига
