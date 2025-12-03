ЦСКА 1948 разби като гост Септември с 4:1

Отборът на ЦСКА 1948 постигна втора поредна победа, надделявайки над Септември (Сф) с 4:1 в 18-ия кръг.

По този начин „червените“ от Бистрица събраха 36 точки и зае второто място в класирането. На върха е Левски с 41, а Септември търпи трето поредно поражение и остава на предпоследното 15-о място с 14 точки.

Мамаду Диало даде преднина на гостите в края на първото полувреме, а в 53-тата звездата на Септември Бертран Фурие изравни.

С голове на Андре Хофман 61, Брайън Собреро 68 и Хосе Карлос Мартинес 90+2, тимът от Бистрица спечели категорично срещата. Андре Хофман и Хуан Карлос Мартинес вкараха първите си голове в българското първенство.

