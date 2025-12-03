Експерти категорични: Околовръстното в Пловдив е опасно

Независима експертиза потвърди, че Околовръстният път на Пловдив е опасен. Там в края на ноември загина тричленно семейство. Специалисти трябва да решат дали да бъдат премахнати изцяло поставените мантинели, или да се въведат драстични ограничения на скоростта.

Становище по време на инспекцията предизвика напрежение сред жителите, които подготвят блокада на пътя на 12 декември, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

Оценката на експертите е ясна - множество нередности на фаталната отсечка, които трябва да бъдат отстранени. Сред тях са липсата на осветеност на кръстовищата, асфалтова настилка със занижено сцепление. Но са категорични: мантинелите трябва да останат.

"Дори да се махнат мантинелите, аз не виждам кой колега инженер, никой от тези одитори няма да се подпише такова нещо да се махне. Просто в наредбата пише, че трябва да ги има", категорична е Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Спор за мантинели

От Европейския център смятат, че отстраняването на мантинелите ще доведе до нови рискове на отсечката.

"Има орехи, за които се оказва, че бил доста сериозен проблем да бъдат отрязани. Дървото е препятствие, което трябва да се огради, защото при 90 км в час, ако някой се удари в дърво, шансовете му за оцеляване рязко намаляват", каза Русинова.

"Спешно неизбежно искаме да се премахнат тези мантинели-убийци! И след това спешно разширение на този тунел на смъртта, наречен "Околовръстно", заяви Звезделина Кирякова от сдружение "Коматевци за Коматево".

Очакват се резултатите от независимото обследване, които да покажат състоянието на пътната отсечка.

Вижте повече в репортажа в репортажа на Bulgaria ON AIR.