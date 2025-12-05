БГ политици: Ниско домашно възпитание, ниска политическа и езикова култура

Все по-често забелязваме, че езикът на народните представители е станал вулгарен, уличен, несдържан. Всичко това може и да е хит в социалните мрежи, но няма място в институция, каквато е Народното събрание.

"Думата е страшно нещо. Хората, които в момента управляват България, са съчетание от три качества - много ниско домашно възпитание, много ниска политическа култура и още по-ниска езикова култура. Когато всички тези неща се проявяват едновременно, няма как хората да не излязат по улиците", коментира гл. ас. д-р Кристияна Симеонова от Института за български език при БАН.

В предаването “България сутрин” тя отбеляза, че вербалната агресия в политиката не е характерна само за българските политици. Вербалната агресия говори за пълна липса да обориш опонента си по друг начин. Вербалната агресия не решава конфликтите, а ги подклажда.

"Когато българските политици говорят, те забравят къде се намират. Нямат никаква езикова дисциплина. В българския парламент не се говори така", настоя езиковедът.

Симеонова посочи, че ако направим сравнение с предишните политици, разликата е шокираща и не е в полза на съвременните политици. "Този, който говори така, обижда българския език и българския народ. Депутатът представлява целия народ, не само своите избиратели. Отказват такива хора да ме представляват”.

Грубата лексика увлича масите

"Хората в парламента се прекъсват, надвикват се... Не е това начинът да вземеш дума. Този език е много цветист и заразителен, той привлича младото поколение, което е жалко. Привличат се от надвикването, от грубата лексика, тя увлича масите. Младите хора смятат, че това е нормално и така трябва да се говори", обясни Симеонова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея, използвайки "езика на кръчмата", политиците искат да покажат, че са по-близо до хората. Някои пък засипват речта си с прекалено много чуждици и хората не могат да ги разберат, обърна внимание езиковедът. Ако има закон за спазване на българския език, няма да има кой да го спазва и кой да следи за спазването му.

Младото поколение е функционално неграмотно

"Всичко тръгва от патриотичното възпитание, любовта към родния език, която трябва да започне от семейството. Някои политици сигурно не знаят повече от 200 думи на родния си език, затова прибягват до тази лексика. Не одобрявам български политик да говори на английски. Имаме един от най-старите езици в Европа, той е национална гордост", каза още Симеонова и алармира, че 40% от младите хора са функционално неграмотни.

Гледайте видеото с целия разговор.