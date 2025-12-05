Програмата Explorer дава възможност за стипендии и международни стажове

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет отваря кандидатстването за новото издание на програмата Explorer – инициатива, която предлага стипендии от 36 хиляди евро и възможност за платени стажове в световни технологични компании.

Докторантът от INSAIT Анна-Мария Халачева обясни, че голямото предимство на пограмата е, че студентите, които участват в програмата, са в начален етап на бакалавърската си степен по информатика, започват още от самото начало да правят стажове при нас и да участват в научни разработки.

“Тоест, докато правят първите си стъпки в информатиката, те се запознават с теорията за изкуствения интелект и получават практически упражнения, като едновременно с това биват ръководени от екипи на световно ниво", обясни Халачева в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ това се случва под ръководството на професори и докторанти с опит от най-престижните университети в света – институции като ETH Цюрих, Виенския университет, Оксфорд, Кеймбридж и водещи американски университети.

Пред Bulgaria ON AIR Александър Коджабашийски, участник в програмата, заяви, че кандидатстването по програмата има структура - не можеш просто да решиш и да отидеш.



“Първо се кандидатства с резюме и мотивационно писмо, след което институтът прави вътрешен подбор. След това има три интервюта, всяко с различен човек и на различна тематика, и на база на тези интервюта се определят финално приетите участници", поясни участникът.

Коджабашийски уточни, че в момента работи по проект, ръководен от Халачева, свързан с компютърно зрение – област в изкуствения интелект, която става все по-актуална.

Халачева отбеляза, че ролята на ментора е да ориентира студентите в различните научни теми, да оцени нивото им и да подбере подходящи материали и задачи.

Коджабашийски допълни, че тази подкрепа е безценна, защото младият човек "не знае какво не знае". Според него процесът на обучение се ускорява значително, когато до теб стои опитен изследовател, който показва правилната посока.

Александър сподели, че го привличат предизвикателствата в изкуствения интелект извън добре познатите езикови модели. Той вижда по-голям потенциал в динамичните и по-слабо изследвани области – тези, които "чупят стандартите".