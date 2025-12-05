Кметът на район "Изгрев" съобщава за саботажи с боклука

Започнаха и очакваните саботажи, свързани с кризата с боклука, съобщиха на фейсбук страниците си кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев и общинският съветник Симеон Ставрев (ДБ).

Сигналите са за бусове и леки коли, които транспортират отпадъци и ги изхвърлят в "Изгрев", за да предизвикат криза и негативно отношение към местната администрация.

"Когато се видя ясно, че единствено район “Изгрев” има капацитета да се справи успешно със сметосъбирането и сметопочистването безпроблемно и без да изпада в кризисното положение на останалите засегнати райони, организирани групи започнаха “диверсионни акции” в трите ни квартала.

Координирано и нарочно се разкъсват и разпиляват пликове с отпадък. С автомобили, бусове и дори камиони се кара на наша територия чужд боклук и се изсипва в и около контейнерите", пише във фейсбук кметът на "Изгрев".

Симеон Ставрев сподели във фейсбук публикация как плевенски автомобил с няколко души е бил забелязан пред контейнерите, докато мъжe и жени са разкъсвали чували и са разпилявали отпадъци по пътното платно. След намесата на свидетелите групата е избягала.

Делян Георгиев отбелязва още, че въпреки призивите за отговорно отношение от страна на гражданите и разделно събиране, масово в “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” се изхвърля едрогабаритен отпадък - тоалетни, мебели, строителни отпадъци, автомобилни гуми, клони и др.

"Платени “тролове” и злонамерени политагитатори заляха интернет пространството с некоректни, стари и манипулирани снимки и постове, за да сеят хаос, съмнения и да насаждат у хората своите внушения с користна, дългосрочна цел+, заявява още Делян Георгиев.

"Някой иска да е така, да има криза и негативни настроения в хората или ние просто сме си такива - разединени, незагрижени и злорадстващи… Нищо, “Изгрев” ще се справи въпреки всичко! Заедно можем!", заяви в заключение Делян Георгиев.