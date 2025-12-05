МК с позиция за нарушенията, констатирани от Сметната палата

Във връзка с появила се в някои медии днес информация относно одитния доклад на Сметната палата за 2024 г. Министерството на културата подчертава, че посочените нарушения се отнасят до период, предхождащ мандата на настоящия министър и неговия екип.

От първия ден на встъпването си в длъжност министърът на културата Мариан Бачев извърши цялостен анализ на състоянието на системата и започна поетапно оптимизиране на процесите с цел максимална прозрачност, яснота и контрол. Предприеха се последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики във финансирането и отчитането на държавните културни институти и за укрепване на вътрешния контрол.

Министерството на културата оказва пълно съдействие на всички компетентни институции и ще продължи да работи за гарантиране на високи стандарти на управление и законосъобразност, така че следващите финансови отчети на държавните културни институти да отразяват стабилност, прозрачност и добро управление.