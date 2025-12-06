Празнуваме Никулден, над 200 000 българи черпят днес

Днес, 6 декември, отбелязваме деня на Свети Николай Мирликийски Чудотворец, един от най-почитаните светци в България и в целия християнски свят.

Той е покровител на моретата, моряците и рибарите. Затова по традиция на трапезата на Никулден трябва да има риба, най-често шаран.

Според една легенда, по време на силна морска буря, светецът спасил с молитви моряците на кораба, с които пътувал към Божи гроб. Според друга, светията запушил дупка в кораба с шаран и възкресил моряк, починал при падане от най-високата мачта.

В образа на свети Никола се преплитат чертите на добродетелния християнин и на бог Посейдон. Това е причината българите да го почитат като покровител на моряците и рибарите, както и на океаните, моретата, реките и езерата. Смята се, че когато е ядосан, светецът причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците остават на сушата.

Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия (Мала Азия), е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година.

През времето на византийския император Алексий I Комнин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени от гр. Мира в гр. Бари, Италия, където почиват и до днес във величествената базилика, издигната в негова чест. В Западна Европа също честват деня на Св. Никола. Освен в италианския град Бари, където заедно го честват православни и католици, в Холандия и Белгия например този ден е особено важен за децата. В нощта на пети срещу шести декември малчуганите оставят обувките си с надеждата добрият светец да ги напълни с лакомства и подаръци. В много райони на запада празненствата за свети Никола постепенно се трансформират в Коледа.

6 декември се смята и за ден на банкерите и търговците.

Преди да го канонизират за светец, св. Никола бил лихвар, който помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството си. Но гледал тези, на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те.

Празникът на св. Николай попада във времето на Рождественския пост и в този ден много православни християни приемат свето Причастие, а за празничната трапеза приготвят рибни ястия, които носят в храма за освещаване.

Много храмове в България носят името на Мирликийския Чудотворец. Никулден е празник на град Бургас, чиито жители са го избрали за свой небесен покровител. На Никулден празнуват над 200 000 именници, от които две трети са мъже.

Честит празник на Николай, Николина, Нина, Никол, Николинка, Кольо, Николета, Колю, Ненка, Ненко.