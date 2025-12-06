Меган Маркъл се свързала с баща си след ампутирането на крака му

Меган Маркъл се свързала с баща си Томас Маркъл, с когото са отчуждени, след като беше съобщено, че му е ампутирана кракът във Филипините, каза говорител на Меган, предаде Ройтерс.

"Мога да потвърдя, че тя се е свързала с баща си“, каза говорителят.

Меган, чиято кралска титла е херцогиня на Съсекс, и баща й са в разрив от периода преди сватбата й през 2018 г. с принц Хари, по-малкия брат на наследника на трона принц Уилям.

Свързани статии Ампутираха левия крак на бащата на Меган

Няколко дни преди сватбата Томас Маркъл заяви, че няма да присъства поради влошено здраве и след като призна, че е позирал за снимки на папараците.

Британските медии съобщиха, че Томас Маркъл се е преместил от Мексико във Филипините по-рано тази година.

81-годишният Маркъл е претърпял тричасова операция в сряда за отстраняване на левия му крак и подбедрица, след като кръвен съсирек е прекъснал кръвообращението и крайникът е почернял.