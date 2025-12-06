Меган Маркъл се свързала с баща си след ампутирането на крака му

Меган Маркъл се свързала с баща си Томас Маркъл, с когото са отчуждени, след като беше съобщено, че му е ампутирана кракът във Филипините, каза говорител на Меган, предаде Ройтерс.
"Мога да потвърдя, че тя се е свързала с баща си“, каза говорителят.
Меган, чиято кралска титла е херцогиня на Съсекс, и баща й са в разрив от периода преди сватбата й през 2018 г. с принц Хари, по-малкия брат на наследника на трона принц Уилям.
Няколко дни преди сватбата Томас Маркъл заяви, че няма да присъства поради влошено здраве и след като призна, че е позирал за снимки на папараците.
Британските медии съобщиха, че Томас Маркъл се е преместил от Мексико във Филипините по-рано тази година.
81-годишният Маркъл е претърпял тричасова операция в сряда за отстраняване на левия му крак и подбедрица, след като кръвен съсирек е прекъснал кръвообращението и крайникът е почернял.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.