Меган Маркъл се свързала с баща си след ампутирането на крака му

Херцогинята на Съсекс и баща й са в разрив от периода преди сватбата й през 2018 г. с принц Хари

06.12.2025 | 07:44 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Меган Маркъл се свързала с баща  си Томас Маркъл, с когото са отчуждени, след като беше съобщено, че му е ампутирана кракът във Филипините, каза говорител на Меган, предаде Ройтерс.

"Мога да потвърдя, че тя се е свързала с баща си“, каза говорителят.

Меган, чиято кралска титла е херцогиня на Съсекс, и баща й са в разрив от периода преди сватбата й през 2018 г. с принц Хари, по-малкия брат на наследника на трона принц Уилям.

Няколко дни преди сватбата Томас Маркъл заяви, че няма да присъства поради влошено здраве и след като призна, че е позирал за снимки на папараците.

Британските медии съобщиха, че Томас Маркъл се е преместил от Мексико във Филипините по-рано тази година.

81-годишният Маркъл е претърпял тричасова операция в сряда за отстраняване на левия му крак и подбедрица, след като кръвен съсирек е прекъснал кръвообращението и крайникът е почернял.

