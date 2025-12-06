IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Продължава спасяването на бедстващият танкер край Ахтопол

Министерството на транспорта координира операцията

06.12.2025 | 07:57 ч. Обновена: 06.12.2025 | 08:45 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Операцията по спасяване на плавателния съд в близост до Ахтопол продължава и днес, като в нея се включват изпълнителната агенция "Морска администрация" заедно с "Гранична полиция" и Военноморските сили. 

Бедстващият танкер е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море преди два дни. Екипажът твърди, че не превозва гориво.

Няма данни за екологични последствия, стана ясно след заседанието на Областния  кризисен щаб по бедствия и аварии. Танкерът е навлязъл в българските териториални води по обяд вчера, но не отговарял на опитите за връзка.

След запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация. 

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно.

Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и с хеликоптер от въздуха е направено обследване, поясни областният управител Владимир Крумов след заседанието на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии.

Спасителните действия ще продължат в светлата част на деня, уточниха от областния щаб.

