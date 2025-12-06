Урсула и Мерц на крака при белгийския премиер за руските активи

Планът на ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна засега не намира подкрепа в Белгия.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц заявиха, че са провели "много конструктивни" разговори с белгийския премиер Барт Де Вевер, предаде Ройтерс.

Европейската комисия има безпрецедентен план за използване на замразени руски активи или международни заеми за набиране на 90 милиарда евро за Украйна.

Комисията, заедно с повечето европейски правителства, предпочита "заем за репарации" с използване на руски държавни активи, блокирани в ЕС поради руската инвазия в Украйна.

Но Белгия, която държи по-голямата част от активите в депозитара за ценни книжа "Юроклиър", повдигна редица правни въпроси, което забави вземането на решение, посочва Ройтерс.

"Ние се съгласихме, че времето е от съществено значение, като се има предвид настоящата геополитическа ситуация", заяви Фон дер Лайен в публикация в "Екс" след срещата в Брюксел. Тя каза, че тримата са се "съгласили да продължат дискусиите с цел постигане на консенсус", когато лидерите на 27-те страни членки на блока проведат среща на върха на 18 декември.

Фон дер Лайен и Мерц – според говорител на германското правителство – и двамата заявиха, че са имали "много конструктивен обмен" с Де Вевер и че ситуацията в Белгия трябва да бъде решена "по такъв начин, че всички европейски държави да поемат еднакъв риск".

Де Вевер не направи изявление след срещата./БТА