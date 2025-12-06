Вашингтон и Киев отчитат напредък след срещите в Маями

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф проведе продуктивни преговори със старши преговарящия от Украйна Рустем Умеров в Маями, Флорида, съобщи представител на Белия дом, като официалните лица планират да се срещнат отново по-късно днес, предаде Ройтерс.

"Вчерашната среща между американски и украински представители в Маями беше продуктивна и беше постигнат напредък. Те ще се срещнат отново по-късно днес, след като информират съответните си лидери", заяви представител на Белия дом. По-подробна информация не беше предоставена веднага.

Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър се срещнаха с украинските си колеги, за да ги информират за срещата си в Москва с руския президент. Владимир Путин по-рано тази седмица. Срещите, които се провеждат на неизвестно място в Маями, не са били официални преговори, фокусирани върху мирния план, подкрепен от САЩ, добави източникът. Украински и американски представители се съгласиха на преговорите преди срещата с Путин.

Юри Ушаков, главният съветник по външна политика на Кремъл, заяви вчера, че Путин и Уиткоф са постигнали ниво на разбирателство, което е направило дискусиите им "истински приятелски".

Според АФП, „двете страни се съгласиха, че реалният напредък към всяко споразумение зависи от готовността на Русия да прояви сериозен ангажимент към дългосрочен мир, включително предприемането на стъпки за деескалация и прекратяване на убийствата“, се казва в съобщение за преговорите в Маями, публикувано в X от Уиткоф.

Американските и украинските представители „също така се съгласиха относно рамката на мерките за сигурност и обсъдиха необходимите възпиращи способности за поддържане на траен мир“.

В същото време природата на гаранциите за сигурност, които Украйна може да получи, остава неясна, извън първоначалния план, според който изтребители за защита на Киев биха могли да бъдат базирани в Полша.

Американският план е претърпял няколко редакции, откакто за първи път се появи в края на миналия месец, след първоначални критики, че е твърде мек към Русия.

Путин се срещна с Уиткоф и Къшнър за пет часа в Кремъл, като се фокусира върху подкрепяния от САЩ план за уреждане на войната в Украйна, където Москва започна пълномащабна инвазия през 2022 г. По-късно руският президент описа разговорите като "много полезни".