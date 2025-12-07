IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
27-годишен е загинал при челен сблъсък между кола и бус край Велинград

Загиналият е предприел изпреварване

07.12.2025 | 19:40 ч. Обновена: 07.12.2025 | 20:00 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Мъж на 27 години е загинал на място при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя Велинград - Ракитово, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Катастрофата е станала около 16:50 часа на прав участък. 

Стоянов уточни, че загиналият е управлявал лек автомобил "Мерцедес", предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус "Ивеко". 

Пътят в района на инцидента е временно затворен. На място са екипи на полицията, противопожарната служба и "Спешна помощ".

По данни на МВР двама души са загинали, а 19 са ранени при 18 тежки катастрофи през изминалото денонощие.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

катастрофа загинал МВР
