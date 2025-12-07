НОИ даде зелена светлина на бюджета на ДОО за 2026 г.

Единодушно Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване. Това съобщиха след края на заседанието Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Преди началото на заседанието социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че в план-сметката на ДОО за 2026 г. се запазват социалните разходи. А президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изрази някои резерви.

Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

По отношение на ДОО се предвижда от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“

на държавното обществено осигуряване (ДОО) с един процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с два процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование./ БТА