BGONAIR Live Новини Днес | 41

Евакуират още четирима от екипажа на танкера

Моряците ще бъдат откарани до авиобаза “Чайка”

08.12.2025 | 10:18 ч. Обновена: 08.12.2025 | 10:18 ч. 3
Снимка: Dnes.bg

Успешно евакуират четирима от останалите седем азиатски моряци на кораба “Кайрос” - те ще бъдат откарани с вертолет "Пантера" до авиобаза "Чайка" във Варна, където ще бъдат прегледани и настанени в хотел като останалите трима души от екипажа.

Останалите трима моряци, които ще останат на танкера, ще бъдат доставени консумативи и агрегат.
Акцията по евакуация е съвместна на Военноморските сили, Морската администрация и Главна дирекция "Гранична полиция”, съобщава Нова тв.

Припомняме, че в неделя трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.

Тримата моряци са настанени в хотел във Варна и са в добро здравословно състояние на разноски на корабната компания, която е базирана в Китай.

По искане на корабособственика тази сутрин ще бъде организирана нова операция за евакуацията на още четирима моряци и пак по негово решение на борда ще останат трима души.

Свързани статии

Днес предстои среща с посланика на Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около изоставянето на танкера в териториалните води на България, съобщават от Министерството на транспорта.

Към този момент масивният 276-метров танкер “Кайрос“ е закотвен стабилно край скалистото крайбрежие и опасност за населението няма.

От Министерството на околната среда и водите започнаха мониторинг на водата. От Басейнова дирекция вече са взели проби от района между Созопол и Резово, за да видят дали няма разливи. Към момента властите казват, че такава опасност няма, но местните рибари се тревожат.

танкер Ахтопол евакуация моряци авиобаза Чайка
