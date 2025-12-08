Евакуират още четирима от екипажа на танкера

Успешно евакуират четирима от останалите седем азиатски моряци на кораба “Кайрос” - те ще бъдат откарани с вертолет "Пантера" до авиобаза "Чайка" във Варна, където ще бъдат прегледани и настанени в хотел като останалите трима души от екипажа.

Останалите трима моряци, които ще останат на танкера, ще бъдат доставени консумативи и агрегат.

Акцията по евакуация е съвместна на Военноморските сили, Морската администрация и Главна дирекция "Гранична полиция”, съобщава Нова тв.

Припомняме, че в неделя трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.

Тримата моряци са настанени в хотел във Варна и са в добро здравословно състояние на разноски на корабната компания, която е базирана в Китай.

По искане на корабособственика тази сутрин ще бъде организирана нова операция за евакуацията на още четирима моряци и пак по негово решение на борда ще останат трима души.

Днес предстои среща с посланика на Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около изоставянето на танкера в териториалните води на България, съобщават от Министерството на транспорта.

Към този момент масивният 276-метров танкер “Кайрос“ е закотвен стабилно край скалистото крайбрежие и опасност за населението няма.

От Министерството на околната среда и водите започнаха мониторинг на водата. От Басейнова дирекция вече са взели проби от района между Созопол и Резово, за да видят дали няма разливи. Към момента властите казват, че такава опасност няма, но местните рибари се тревожат.