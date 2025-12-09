IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проф. Коларова: Правителството трябва да съумее да издържи на натиск

Евентуален предсрочен вот означава хаос, добави политологът

09.12.2025 | 20:11 ч. 37
БГНЕС

Политологът проф. Румяна Коларова изказа мнение, че ако сега се стигне до предсрочни парламентарни избори, отиваме и към хаос. Пред БНТ тя добави, че можем да сме категорични в намеренията на властта - “повече неглижиране и пренебрежение към протестите не могат да си позволят”. 

“От друга страна, по никакъв начин не може да става дума за пренебрежение или опит да се омаловажи протеста”, добави се проф. Коларова.

По думите й правителството трябва да съумее да издържи на външен натиск. “Да не се счупи и този външен натиск да изтлее”.

Според проф. Коларова опозицията е в безизходица, а оставката на митинга на 1 декември е била най-естествената реакция. 

Тя направи паралел с протестите през 2013 г., когато след предсрочен вот е имало една година управление на правителство под натиск. 

"Истината е, че 2014 г. правителството на Орешарски не си отиде под натиска на протестите. Една година протести ги беше свела до една безсилна група", каза още проф. Коларова.

Това се случи Dnes

проф. Румяна Коларова протест правителств оставка предсрочни избори
