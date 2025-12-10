С наближаването на Коледа ви представяме една интересна идея - Календар на доброто.

"Коледните чудеса на България" е инициатива на 8 граждански организации. Събрахме в 30 дни над 90 чудеса, които са сътворили в цяла България. Всеки ден може да влезе на chudesata.bg, да отвори подаръче и да изскочи кауза, която може да подкрепи. Можете да дарите или да споделите, за да направите някого съпричастен", сподели Ивета Шилигарова от Български център за нестопанско право в "България сутрин".

Различните каузи показват различни пробойни - деца в риск, възрастни самотни хора, защита за природата и други.

"В България има стотици организации, които вършат нещо всеки ден. У нас хората много често не знаят, че на ежедневна база срещат организации. Читалищата са първоизточника на НПО-тата. Българските известни са много включени към различните проекти и каузи на гражданските организации", допълни Шилигарова за Bulgaria ON AIR.

Инфлуенсъри на драго сърце прегръщат каузата и разказват на аудиторията си за нея.

"Известните в социалните мрежи разбират силата на своя глас и го ползват по предназначение за важни теми", изтъкнаШилигарова.

Според нея всеки глас е важен, а когато стига до много хора, е още по-важен.

"Надяваме се кампанията да няма финал. Надяваме се да изразходваме коледното настроение и през лятото. Изисква време да видим колко удоволствие носи да помагаш", обясни тя.