Петков и Божанов се явиха в съда за разпоредителното дело срещу двамата СНИМКИ

Петков и Божанов на делото за принуда Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR 1 / 5 / 5

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" и настоящ депутат Божидар Божанов се явиха днес в Софийския градски съд, където в 13:30 часа започна разпоредителното заседание на делото срещу двамата.

Началото на заседанието съвпадна с края на дебатите по вота на недоверие в парламента, в които Божанов днес участва.

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Петков и Божанов на 1 октомври. Делото е за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Според обвинението през октомври 2023 година в столично заведение Кирил Петков с агресивен тон е казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов.

Бившият лидер на "Продължаваме Промяната" заплашил, че ако не изпълни нарежданията ще последват негативни последици за Йоловски, твърдят още от прокуратурата.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че в качеството си на министър на електронното управление през 2022 г. е нарушил Закона за защита на класифицираната информация и дал предимство на консорциум от фирми за спечелването на обществена поръчка.