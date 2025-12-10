Костадинов: Най-доброто за България е кабинетът да падне още днес

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира дебатите по вота на недоверие и очакванията за поредните протести тази вечер.

Той заяви, че думите на Бойко Борисов, според когото до 1 януари няма да се говори за оставки, нямат никаква политическа тежест.

„Борисов не знам като какъв точно се изявява, защото понякога е депутатче, от което нищо не зависи, понякога е човекът, който разпорежда на министър-председателя, друг път е просто един от многото. Не знам каква роля е играл тази сутрин, но истината е, че Борисов отдавна не кара влака в българската политика“, каза Костадинов на брифинг.

Той подчерта, че решението за оставка на кабинета не зависи от него.

„Дали ще има оставки или няма да има, ще каже неговият началник Пеевски“.

Костадинов обърна внимание, че Делян Пеевски вчера не се е появил на протеста.

„Скри се от собствените си протести, което беше много показателно за страха, който го е обхванал. Всички видяхме, че формацията, която се нарича ДПС, но на практика е частна фирма на Делян Пеевски, отдавна вече не разполага с електоралната подкрепа, която някога имаше, въпреки страха, натиска и репресиите.“

Костадин Костадинов коментира и отношенията вътре в управляващите формации.

„Партията на Борисов саботира в момента дори неговите собствени усилия по някакъв начин да покаже, че е още жив на политическия терен.“ Той определи случилото се вчера в Стара Загора като „позор за ГЕРБ“, след като на протеста, организиран съвместно с ДПС, „не излезе нито един член на ГЕРБ“.

По отношение на дебатите в парламента той заяви: „Реално няма какво да се коментира, защото ситуацията е ясна - в държавата пари няма, задлъжняването се увеличава с изключително големи темпове“.

Той предупреди, че прогнозата за следващите години е тежка.

„Може би ще влезем в ситуацията, в която е Гърция - последните три години увеличава заемите си ежегодно, а бюджетите й падат. Същото ще се случи и с нашата страна след по-малко от 20 дни“.

Председателят на „Възраждане“ посочи, че тенденцията за повишаване на цените е необратима.

„Тенденцията за увеличаване на цените и за закръглянето им нагоре е нещо, което едва ли някой може да отрече. Дори Столична община показа това, като вдигна цените на синята и зелената зона.“ Според него страната е изправена пред „финансови трусове, намаляване на покупателната способност и сериозна нестабилност на публичните финанси“.

Според него най-доброто, което може да се случи, е правителството незабавно да подаде оставка.

„Може би това ще се случи по някое време през януари, за да могат едновременно да кажат, че са изпълнили своята геополитическа цел да унищожат българския лев и българската държавност, и в същото време да претендират, че са чули хората. Много цинично, но вероятно точно така ще стане.“

Костадинов припомни и предложението на Възраждане“ за отпадане на охраната от НСО за бивши министър-председатели. „Искам да задам въпроса - в качеството на какъв Бойко Борисов още се вози в охраняван от НСО автомобил?“ Той обвини ПП-ДБ в двойни стандарти и „фиксация в Пеевски“, която според него се използва като оправдание за всяко управленско действие.