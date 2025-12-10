IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Студенти протестират пред Софийския университет

В района има засилено полицейско присъствие

10.12.2025 | 17:37 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Студенти от различни университети се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията". Събитието е организирано от Обединение "Студенти против мафията" във Фейсбук.

В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е ограничено. 

"Искаме да живеем в правова, демократична държава, в която младите хора няма да бъдат спъвани от властта, когато се опитат да изкажат своето мнение. Искаме да се преборим и да нямаме корумпирана власт, за нас олицетворение на този модел са Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза пред медиите Александър Танев, студент в СУ трети курс и част от организаторите.

Той допълни, че макар и да са студенти по право няма как да дадат рецепта за политическа стабилност, а тяхната задача е да призоват към по голяма избирателна активност и честността на изборите.

"Тук сме заради корупцията и очевидната мафия, която управлява", каза Александър Иванов, студент в СУ трети курс и част от организаторите.

Очаква се събралите се тук да тръгнат на шествие към площад „Независимост“ където да се включат в протеста организиран от „Продължаваме промяната“.

По-рано днес студенти се събраха на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г.С.Раковски". 

Свързани статии

Вчера от СДВР казаха, че са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта във връзка с протеста от 18:00 часа.

„Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да можем да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за извеждане на лица, които са провокатори", каза инспектор Иван Георгиев, цитиран от БТА.

От 18:00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР е забранено и влизането на пътни превозни средства съответно по ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“, ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, както и по ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

студенти протест софийски университет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem