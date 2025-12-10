IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Атанасов на протеста: Вие сте нашата сила, няма връщане назад

Заедно трябва да променим България, призова той

10.12.2025 | 19:24 ч. 39
Снимка: БГНЕС

Председателят на "Демократи за силна България" и заместник-председател на Народното събрание ген. Атанас Атанасов благодари на присъстващите на протеста и подчерта, че големият брой участници му дава увереност, че „силата е в гражданите“.

Трябва да си върнем държавата, заяви той преди хилядите в Триъгълника на властта.

Атанасов обвини управляващите в „арогантно потъпкване на правилата“, овладяване на регулаторните органи и назначаване на „калинки“, които обслужват корупционни практики. По думите му властта е настоявала за приемане на „единствен възможен бюджет“, но след общественото недоволство е заявила, че има и друга алтернатива.

„Вие сте нашата сила. Заедно трябва да променим България. Няма връщане назад“, каза Атанасов.

Той отправи призив към управляващото мнозинство да подкрепи внесения вот на недоверие. „Нека направят един коледен подарък на България, като утре гласуват оставка“, заяви той.

Тагове:

атанас атанасов протест
