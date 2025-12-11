Кардиолог съветва какво да избягваме за здраво сърце

Д-р Джереми Лондон, сърдечен хирург от Джорджия, САЩ, сподели видеоклип, който е изключително популярен в социалните мрежи. В него той споменава за няколко промени в начина на живот, които трябва да се направят, когато навлизаме в средна възраст. Д-р Лондон има над 25 години клиничен опит като сертифициран сърдечносъдов хирург и казва, че неговата мисия е „да предоставя лесна за разбиране и достъпна здравна информация чрез своя бюлетин, подкаст и социални платформи“.

Във въпросния клип в една от социалните му мрежи един от синовете на д-р Лондон влиза в кабинета му и пита: „Татко, какво би избягвал след 40-годишна възраст?“

Д-р Лондон дава четири изключително важни съвета, обяснявайки, че първите два могат да се прилагат за всяка възрастова група. Кои са те?

Намалете алкохола

Д-р Лондон казва, че една от най-големите промени, които трябва да се направят, е намаляването или елиминирането на алкохола. „Първите две в списъка са за всяка възраст... първото би било алкохолът“, казва той. „Ако наистина искате да живеете по-дълго, ограничете или премахнете алкохола, той е токсичен за всяка клетка в тялото.

„Осъзнавам, че това може да е трудно, защото алкохолът е навсякъде. Това е личен избор, но просто бъдете внимателни.“ Консумацията на повече от препоръчителните количества може също да увеличи риска от сърдечни заболявания, инсулт, чернодробни заболявания и различни видове рак, според Националната здравна служба (NHS).

Тютюнопушене и вейпинг

Не е изненадващо, че пушенето и вейпингът също са забранени, заедно с алкохола. Пушенето е един от най-големите здравословни проблеми в света и милиони живеят в лошо здраве в резултат на този навик.

Всъщност се смята, че всяка година осем милиона души умират преждевременно поради тютюнопушене, според Световната здравна организация (СЗО). „Не мисля, че някой би се съгласил, че пушенето не е лошо за вас“, продължава той. „Пушенето увеличава риска от рак на белия дроб, инфаркт и инсулт – не вейпвайте, не пушете.“

Източник: Кардиолог: Избягвайте тези 4 неща, ако искате да имате здраво сърце