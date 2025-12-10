IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Български младежи отново протестираха във Виена

Те подкрепиха сънародниците си, които щурмуваха българските площади

10.12.2025 | 23:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Тази вечер и в австрийската столица младежи, организирани чрез социалните мрежи, се събраха край Виенската държавна опера, за  да изразят „ясно и недвусмислено позицията на българите зад граница срещу корупцията, липсата на прозрачност и отсъствието на ефективни реформи в държавното управление“, се казва в призива към българите в Австрия, отправен от организаторите на проявата.

„Събитието има за задача да покаже, че българската диаспора остава активна, отговорна и солидарна с гражданското общество в страната“.

Отзовалите се на призива близо сто човека, главно млади представители на българската общност, носеха лозунги и послания, изразяващи гражданската им позиция срещу корупцията и за реформи в управлението, както и желанието им да се върнат в България след завършване на образованието си. Наредени в кръг, те издигнаха посланията си, написани на български език, които останаха неразбрани за многобройните туристи наоколо, дошли да посетят  предколедна Виена, пише БТА.

Това се случи Dnes

Тагове:

Виена младежи протест
