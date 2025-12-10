IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Маскирани са се насочили към централата на "ДПС - Ново начало"

"Или прибирате телефоните си или ги чупим!", крещяли към снимащите ги

10.12.2025 | 23:02 ч. Обновена: 10.12.2025 | 23:03 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Групи от хора, събрали се на Орлов мост, тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало" към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, има разположен кордон от полицаи. Обърнаха и контейнери с боклук.

Голяма част от хората са облечени изцяло в черно и носят маски. Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи - "Или прибирате телефоните си или ги чупим!" 

По-рано Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет "Св. Климент Охридски" бяха блокирани.

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт. 

маскирани протест софия дпс
