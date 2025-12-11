Костадинов: Правителството си отива, страхът се вижда в погледа им

Че правителството си отива, това го казваме от няколко седмици. Въпросът е точно кога ще се случи това. Дали ще стане до края на годината или, както за съжаление по-вероятно се очертава, да стане след 1 януари. Това заяви пред NOVA лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му самият той е бил на протеста в четвъртък. Но беше категоричен, че едва ли управляващите ще променят позицията си и ще подадат оставка след демонстрациите, които бяха огромни по мащаб. И припомни, че това се е случвало само веднъж - през 1997 година, когато БСП се отказа да създаде правителство с втори мандат, защото имаше такава възможност.

"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме „коалиция Наглите“. Помните кои бяха „Наглите“ — това беше една престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството на коалицията „Наглите“ — отвлича нашия народ и го реже част по част", подчерта лидерът на "Възраждане“.

Той отново подчерта убедеността си, че кабинетът ще си тръгне. "Те вече нямат нито морална, нито каквато и да било легитимна основа да продължат да управляват страната, включително и в парламента. Страхът се вижда в погледа им. Меко казано са омърлушени. Но при тях в крайна сметка има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов", посочи Костадинов.

Костадинов заяви, че е категорично за нови избори. Според него вариант за оставка и в рамките на това НС да се излъчи нова „сглобка” е хипотетично възможно. „Но ние сме за избори. Този парламент отдавна не представлява българския народ. Той по принцип не представляваше българския народ от самото начало, защото с 35% избирателна активност няма как".

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че "определено предстои окрупняване, което е полезно за българската политика". И обясни, че в момента има деветпартиен парламент, "в който има партии, някои от които са откровени икономически и престъпни групировки". "Други влизат в парламента с една единствена цел — да се продадат на някого, за да участват в управлението. Видяхме какво направиха и ИТН, и БСП. Нас по никакъв начин не ни притеснява този партиен проект на Радев, който той ще създаде. Нещо повече — приветстваме го, защото е крайно време да има малко окрупняване на изключително разкаляния политически терен в нашата страна", заяви Костадинов.

Той отхвърли идеята партията му да си партнира с Радев, защото неговата политическа линия през последните години е била крайно непоследователна. "Плюс това имам усещането, че може би подготвят нова сглобка с ПП–ДБ, която ще повтори модела с „Продължаваме промяната“ от 2021. Нека да не забравяме, че Радев ги създаде в крайна сметка", заяви той.

Костадинов даде пример за непоследователната политика на президента, като припомни, че Радев до месец май постоянно обяснявал как еврото трябва да влезе в България. "Той така и не даде обяснение за този изключително рязък, 180-градусов завой, който направи в началото на май, когато каза изведнъж, че трябва да има референдум за еврото. За мен последните съмнения отпаднаха, когато в началото на този месец, преди 10 дни, ние успяхме да се преборим да вкараме точката на Радев за гласуване за референдум и той не изпрати представител от президентството, който да прочете мотивите. Въпреки че ние направихме всичко необходимо, за да може да бъде изпратен представител на президентството, както е редно", припомни Костадинов.

Той изтъкна, че управляващите вероятно разчитат на това, че идват празници и затова няма да подадат оставка. "Колкото и да са големи протестите, за наше голямо съжаление, "коалицията на Наглите" няма да се вслуша в тях. Те разчитат на това, че ще дойдат празници, хората ще се приберат по домовете си, ще имат друга атмосфера и така нататък. Разбира се, настроенията срещу управлението няма да се променят. Аз затова ви казах, че нищо не се е променило. Просто ако нямаше тази голяма, в буквалния смисъл на думата, омраза към управляващите, нямаше за 10 дни да излязат като от нищото 100 000 души. Очевидно е, че просто трябваше да се запали искрата", каза Костадинов.