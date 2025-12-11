Тръмп оглави класацията на "Политико" за най-влиятелна личност в Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оглави класацията на изданието "Политико“ за най-влиятелните личности в Европа за идната 2026 г.

Обикновено изданието в края на всяка година съставя подобна класация, която нарича "Випуск на следващата година“. В нея са включени лидери от Европа и света, които са оказали влияние върху събитията на европейския континент през настоящата година с действията си и които ще продължат да го правят и догодина.

Тръмп не е европейски лидер, но играе важна роля в процеса по намиране на решение на конфликта в Украйна и индиректно повлия и на стремежите на Европа да стане по-самостоятелна в стратегически план, отбелязва "Политико". С някои свои действия той предефинира политиката на Стария континент, по-специално в укрепване на отбраната и на сигурността.

Американският президент и представители на неговата администрация разкритикуваха ситуацията в Европа по отношение на политическата коректност и миграционните политики на Стария континент. Освен това Тръмп се сближи с руския президент Владимир Путин и наложи мита на ЕС. Според "Политико“ сянката на Тръмп ще продължи да тегне силно над европейските столици и догодина. Неговите действия дори успяха да повлияят на националните политики в някои европейски държави, коментира изданието.

В челната десетка на класацията "Випуск 2026 г.“ попадат датската премиерка Мете Фредериксен, новият германски канцлер Фридрих Мерц, френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен и Путин, като те са съответно на позиции от 2 до 5. От шесто до десето място следват британският крайнодесен лидер Найджъл Фараж, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, италианската премиерка Джорджа Мелони и британският ѝ колега Киър Стармър.

От челната десетка изпадат президентът на Украйна Володимир Зеленски, който е едва на 14-а позиция в класацията на "Политико“, и френският президент Еманюел Макрон, който е чак на 19-о място. Двадесети е бившият италиански премиер и бивш управител на Европейската централна банка Марио Драги, който от години не заема официален пост, но участва активно в конференции и семинари като лектор и подготви и официален доклад за бъдещето на ЕК.

В класацията има общо 28 места и в нея са включени и унгарският премиер Виктор Орбан (12), дипломат номер едно на ЕС Кая Калас (16), назначеният вчера за премиер на Чехия Андрей Бабиш (21), президентът на Финландия Александер Стуб (13), полският президент Карол Навроцки (23), президентът на Световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино (28), френският финансист Габриел Зюкман (15), нидерландският политик Роб Йетен (27) и др.

Миналата година класацията беше оглавена от министър-председателката на Италия Мелони, припомня днес италианската медия "Скай Ти Джи 24".

(БТА)

