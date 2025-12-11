ПП-ДБ: Безобразията продължават, гледа се бюджета без да е одобрен в комисия

ПП-ДБ алармираха по време на пресконференция в Народното събрание, че безобразията продължават - НС гледа бюджета на ДОО и НЗОК без да е одобрен в ресорна комисия.

Безобразията продължават в момента. В зала е вкаран бюджетът на ДОО, без да е минал през социална комисия, която по принцип е основната комисия, която разглежда всичко, свързано с общественото осигуряване. Вкаран е бюджетът на НЗОК, без да е минал през здравна комисия. Само бюджетна комисия е разгледала тези бюджети. Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата“, заяви лидерът на ПП Асен Василев.

След вчерашния пореден безпрецедентен протест това управление има само един ход – веднага да бъде подадена оставка, дори днес преди гласуването на вота на недоверие. Ако има някакво останало достойнство у Желязков, да дойде и да депозира оставката на това управление. Това заяви пред журналисти съпердседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Бившият премиер акад. Николай Денков допълни: „Вчера беше ясно казано на ИТН, че всичките лъжи, които изговориха за в това правителство, са разбрани, чути и те излъгаха своите избиратели. Обръщам се към Кирил Добрев – февруари 1997 г., помня какво беше тогава – говореше се за гражданска война. Неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Очаквам Кирил Добрев да опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спре подкрепата за това правителство.“

Силно се надявам днес всички депутати, които трябва да натиснат копчето в 13:30 ч., за да подкрепят правителството или да му гласуват вот на недоверие, да послушат хората, които вчера бяха на площада, а те имат едно искане – оставка, коментира пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Днес Народното събрание трябва да гласува по шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков", заради "несправяне с икономическата политика".

Ако не бъдат послушани хората, следват още по-големи протести, обяви Василев. По думите му, над 80% вече искат оставката на това правителство, в това число избирателите на "Има такъв народ" (ИТН) и БСП. Ако те мислят, че могат да управляват напук на техните избиратели, е тяхна право, добави председателят на ПП. Смятам, че е добре за България да се отиде на нови избори, за да имаме легитимно управление, защото това вече е абсолютно нелегитимно, коментира той.

Асен Василев смята, че новите избори трябва да бъдат честни, а за да стане това, хората трябва да се включат в изборния процес като наблюдатели, членове на секционни комисии. След честни избори, след висок процент гласували, страната ще изглежда по друг начин, смята Василев. За кого ще гласуват, всеки трябва да прецени, ние ще се борим да ни се доверят, каза той.

Да видим дали ще има президентска партия и как ще изглежда тя, отговори той на въпрос за евентуален политически проект на Румен Радев. Следваме политика против корупцията, която да направи България богата, нормална, европейска държава, посочи лидерът на ПП. Няма как да имаме общо управление с всеки, който следва политика трети тип, БРИКС, и няма как да имаме общо управление с такива хора, защото те искат държавата да върви в съвсем различна посока, заяви още Асен Василев.