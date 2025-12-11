IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тома Биков: Ще вземем решения, след като отчетем фактите

Депутатът беше лаконичен след протестите

11.12.2025 | 09:36 ч. Обновена: 11.12.2025 | 09:36 ч. 15
Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения, каза депутатът от ГЕРБ – СДС Тома Биков на влизане в сградата на парламента в отговор на въпрос какви действия ще предприемат управляващите след вчерашните протести, на които беше поискана оставката на кабинета. 

Вчера множество българи излязоха на протести с искане за оставка на правителството в София и в други градове в страната. В подкрепа на протестите излязоха и наши сънародници от Брюксел и Виена.

В столицата множество граждани изпълниха „Триъгълника на властта“ за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната – Демократична България", които посочиха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

