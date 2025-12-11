Русия не е толкова устойчива, колкото иска да се представя

Ако чуете Владимир Путин, човек би си помислил, че Русия марширува към победа в Украйна и преодолява всички малки икономически предизвикателства, пред които е изправена, благодарение на подкрепата на своя патриотичен народ. На 30 ноември държавната телевизия показа Путин, посещаващ команден пункт, облечен във военна униформа, където получава доклади за последната офанзива.

"Руските войски напредват почти навсякъде", каза Путин на своите генерали.

Два дни по-късно той заяви на инвестиционна конференция, че "нашата страна и нашата икономика успешно се справят" с всички проблеми. Русия, добави той, е готова за война с Европа, пише The Economist.

В действителност положението на Русия е далеч по-некомфортно.

Напредъкът на армията ѝ е кървав и бавен. Икономическите ѝ проблеми са сериозни и нарастващи. Общественото настроение относно войната се е влошило, което е странно важен фактор в диктатурата на Путин, която разчита на възприятието за масивна народна подкрепа, за да осигури подчинение. Пропагандата на Путин и неговите безмилостни атаки с дронове и ракети са насочени до голяма степен към убеждаване на Европа и Америка, че подкрепата за Украйна е безполезна. Последните изявления на Доналд Тръмп показват, че тази офанзива работи. Всъщност той не успя дори да завладее Донбас за четири години опити. А за руснаците разликата между образа и реалността се разширява.

На бойното поле. Русия изпраща малки групи да инфилтрират украински позиции и да правят видеоклипове, преди да бъдат унищожени. Действителният напредък, съдейки по разузнавателни данни с отворени източници и руски военни блогъри, е много по-малко впечатляващ. Украинските сили, кървящи и с недостиг на хора, все още държат позиции в Покровск, град на фронтовата линия, който Русия твърди, че е превзела преди седмици. Руското настъпление е реално, но постепенно и безславно.

Що се отнася до руската икономика, тя не се срива, но започва да показва напрежения и пречки. Оптимистите и песимистите са съгласни, че следващата година ще бъде най-трудната след пълномащабното нахлуване на Русия. През последната година приходите от петрол и газ са спаднали с 22%. Икономическият импулс от огромното увеличение на военните разходи е спрял. Бюджетният дефицит се приближава до 3% от БВП. Това е скромно по европейските стандарти, но Русия получава малко чуждестранни инвестиции и не може да взема заеми на международните пазари, казва Александра Прокопенко от Carnegie Russia Eurasia Centre, мозъчен тръст със седалище в Берлин. За да финансира войната на Путин, правителството е принудено да взема заеми отвътре, което може да бъде инфлационно, и да повишава данъците.

Кремъл харчи половината от бюджета си за въоръжените сили, военно-промишления комплекс, вътрешната сигурност и обслужването на дълга. Войната прави икономиката по-натоварена, но и по-бедна, твърди Прокопенко. Тя поддържа работни места и индустриална дейност, но произвежда малко трайни активи или повишаване на производителността. Материалите се унищожават; войници се убиват.

По-високите данъци допълнително натоварват гражданската икономика, която вече страда от двуцифрени лихвени проценти и недостиг на работна ръка. Танкови заводи работят извънредно, докато производителите на автомобили съкращават смените. Индустриалният и военният сектор са в застой. За да финансира войната на Путин, правителството прибягна до извличане на пари от собственото си население, което нарушава политическата сделка, която Путин имплицитно предложи на руското население.

На конференция през октомври, организирана от Re:Russia, мозъчен тръст във Виена, експерти в Русия и извън нея описаха промените както в икономиката, така и в общественото мнение през последната година. Олег Вюгин, бивш заместник-председател на руската централна банка, заяви, че Кремъл първоначално е успял да увеличи разходите за отбрана, да поддържа жизнения стандарт и да възнаграждава финансово участващите във войната. Но вече не може да продължи войната, без да причинява болка: „През 2026 г. последствията... ще станат очевидни.“

Руснаците започват да забелязват. В скорошно проучване, казва Владимир Звоновски, социолог в руския град Самара, броят на тези, които казват, че благосъстоянието им се влошава, е три пъти по-голям от този, които казват, че се подобрява. Сега то е на най-високото ниво от началото на войната.

Това не означава, че Путин търси мир.

Но променя условията, при които може да продължи войната. Делът на военните фанатици никога не е надвишавал 25% от руското население, нито пък този на активните противници, казва Елена Конева, социолог; мълчаливото мнозинство мисли за ежедневието, а не за идеологията. Анкетите на общественото мнение може да ги отчитат като поддръжници, но тази подкрепа е повърхностна, казва Сам Грийн, експерт по Русия в King's College London: „Да кажеш, че подкрепяш войната, е най-добрият начин да предотвратиш нейното намесване в живота ти.“ Те не изразяват дълбоко вкоренено мнение, а това, което според тях е доминиращата позиция в техния социален кръг.

И все пак възприятието за това кое е доминиращо се е обърнало. През май 2023 г. руснаците са смятали с разлика от 57% към 39%, че повечето хора от техния вътрешен социален кръг подкрепят войната. През октомври 2025 г., за разлика от това, те са смятали с разлика от 55% към 45%, че тези от техния вътрешен кръг са предимно против войната или са разделени поравно. Нежелание да се предприемат действия.

Промяната е още по-ясна в отношението към ветераните от „специалната военна операция“. Официалната пропаганда ги представя като военни герои. Но скорошно проучване на независимата социологическа агенция „Левада“ установи, че само 40% от руснаците ги виждат по този начин; мнозинството ги възприемат като заплаха или като жертви. Войната, която до януари ще е продължила по-дълго от битката на Русия срещу нацистите през 1941-45 г., не вдъхва нито гордост, нито оптимизъм.

В скорошен експеримент социолозите разделиха респондентите на две произволни групи, като попитаха едната какво биха искали, а другата какво очакват. Цели 88% от първата група казаха, че желаят войната да приключи и фокусът да се измести към социални и икономически въпроси. Но само 47% очакваха Путин да постигне това.

Кремъл, който постоянно провежда свои собствени анкети, е добре запознат с подобни настроения. Той е наясно и че прекратяването на войната или намаляването на военните разходи няма да реши икономическите проблеми на Русия. Тъй като икономиката е станала зависима от военното производство, мирът вероятно в краткосрочен план ще донесе нови проблеми, както и травмирани войници, които се завръщат у дома. Вместо да намери начин да се оттегли от войната, Путин удвоява усилията си, което изисква все по-голям идеологически контрол и репресии.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 1039 гласа