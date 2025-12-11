IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Еврогрупата одобри присъединяването на България към ЕСМ

ЕСМ е ключов елемент във финансовата стабилност в еврозоната

11.12.2025 | 20:51 ч. 3
EPA/БГНЕС

На днешното заседание на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) беше одобрено присъединяването на България към механизма. Това съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция след заседанието на Еврогрупата (държавите от еврозоната).

Домбровскис отбеляза, че от 1 януари догодина България въвежда еврото, а решението на ЕСМ представлява още една стъпка към укрепването на устойчивостта на българската икономика. Председателят на ЕСМ Пиер Граменя съобщи, че България е отправила искане да стане част от механизма и от следващата година ще получи достъп до "мощна финансова защита“.

ЕСМ е ключов елемент от архитектурата на финансовата стабилност в еврозоната. Той предоставя финансова помощ на държави членки, които изпитват затруднения или са застрашени от затруднения с финансирането.

Механизмът е създаден с междуправителствен договор от 2 февруари 2012 г., а дейността му започва в края на същата година. Седалището му е в Люксембург. ЕСМ е междуправителствена организация по международното публично право, като негови акционери са държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти ЕСМ финансира заеми и други форми на помощ в подкрепа на държавите членки.

Европейският инструмент за финансова стабилност бе създаден през 2010 г. и бе наследен от ЕСМ, за да отпуска заеми по програми за макроикономически корекции; да изкупува дълг на първичния и вторичния дългов пазар; осигурява защитна финансова подкрепа под формата на кредитни линии; финансира рекапитализации на финансови институции с отпускането на заеми на правителствата на държавите по механизма. / БТА

