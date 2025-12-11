Нинова с прогноза: БСП и ИТН няма да влязат повече в парламента

Корнелия Нинова, председател на “Непокорна България” заяви, че е очаквала оставката на правителството, но чак след Нова година. Бившият лидер на “левицата” добави, че е присъствала на вчерашния протест в “Триъгълника на властта”.

Пробуждане

"Печели гражданското общество - голямо народно пробуждане. Сблъсквала съм се с много апатия, страх и нежелание на хората да си кажат позицията. Губят управляващите партии. БСП и "Има такъв народ" (ИТН) няма да влязат повече в парламента. Търси се истинска и реална алтернатива", заяви Нинова в предаването “Денят ON AIR”.

Бившият народен представител каза, че през годините, когато е била председател на БСП, е имало опити за овладяване на партията от ДПС.

Какво следва след оставката?

На въпрос ще излезе ли президентът Румен Радев скоро на политическия терен, Нинова отговори, че заявката му не е ясна и че може да излезе чак след като му изтече мандатът.

"Търсете хора, които знаят и могат да управляват държавата с икономика и социална политика", призова тя.

Председателят на "Непокорна България" е категорична, че партията ѝ ще участва на следващите избори. По думите ѝ имат структури в 23 области в страната.

Нинова е на мнение, че има начин изборите да бъдат честни. Според нея решението е в членовете на секционните комисии, застъпниците и видеонаблюдението, което да може да се използва като доказателство при нарушения - за това е нужна поправка в закона.

