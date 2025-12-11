Европа не успява да помогне на Украйна с военна помощ

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за преговори за прекратяване на войната на Русия в Украйна, Европа се тревожи, че е оставена настрана. Но ако политиците на континента искат да бъдат ключови в разговора за бъдещето на Киев, защо нов доклад показва забавяне на европейската военна помощ за Украйна?

Тръмп се отказа от дарения на оръжие от САЩ за Украйна, като вместо това се насочи към продажби на оръжия, което направи Киев по-зависим от Европа. И все пак между 1 септември и 31 октомври Европа отпусна по-малко от 5 милиарда долара нова военна помощ, "твърде малко, за да компенсира спирането на подкрепата от САЩ", се казва в анализ на Килския институт за световна икономика, германска изследователска група, цитиран от WSJ.

Според последния отчет, който е до октомври, партньорите на Украйна по света са отпуснали по-малко от 39 милиарда долара военна помощ тази година. Ако не се наблюдава скок в края на годината, 2025 г. ще бъде „годината с най-ниското ниво на нова военна помощ за Украйна от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г.“, казва Кристоф Требеш , ръководител на инициативата „Проследяване на подкрепата за Украйна“ в Кил.

Киев се справя с по-малко, въпреки че атаките на Москва се засилват.

Този месец Русия изстреля около 5444 дрона с голям обсег към Украйна, в сравнение с 2434 през ноември 2024 г. Украйна подобри местното си производство на оръжия и системи за противовъздушна отбрана. Въпреки това тя остава зависима от някои американски системи, включително системите "Пейтриът", които използва за противодействие на балистични ракети.

Миналата седмица генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова съюзниците да "ускорят приноса си" към Списъка с приоритетни изисквания за Украйна, или PURL, който координира покупките на американско оръжие за Киев. Докладът от Кил също така подчертава дебата в Европа относно използването на "репарационен заем" за мобилизиране на замразени руски активи в помощ на Украйна. Тези пари биха могли да бъдат използвани за така необходимите оръжия.

Владимир Путин уважава силата. По свой начин, Тръмп също. Ако Европа не иска Русия да спечели, трябва да се държи като такава.