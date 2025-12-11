Дайнов пред Dnes.bg: Вероятно Радев няма да рискува с прибързана партия

Вероятно президентът няма да рискува прибързана партия, освен ако не изпадне в политическа глупост. Очакват ни бързи избори в ранна пролет. Това заяви в интервю за Dnes.bg политологът Евганий Дайнов. Той говори и за това кой е печеливш и кой губещ след подадената оставка от правителството на малцинството на Росен Желязков.

- Г-н Дайнов каква е вашата прогноза - бързи избори или не след подадената оставка?

- Бързи избори, защото не виждам като тръгне въртележката някой да прави правителство на малцинството пак. Това разбира се, зависи колко време ще се загуби от трите партии, които ще покани президента Радев. Някой може да се направи на интересен да имитира някакви действия, но при такива зимни оставки, изборите отиват някъде февруари - март, да кажем раннна пролет.

- Дали президентът Радев ще излезе от президентството и ако да, кога е възможно това да се случи?

- Ако той подаде оставка, за да направи политическа партия, ще бъде наказан от избирателите. Мисля, че няма да си го позволи и ще чака да свърши мандата, тоест догодина есента най-рано ще се заяви. Освен, ако не изпадне в състоянието на политическа глупост, в която нашите политиците често изпадат.

- Виждаме, че хората на площада са твърде разнородни, опозицията също, какво предвиждате?

- Не съм съгласен, че хората са разнородни.Те са различни видове хора, но общият знаменател е, че те действат като граждани равни помежду си, които разбраха, че трябва да си вземат властта, която им принадлежи по Конституция, да скъсат стария обществен договор и да направят нов. Те са разнообразни, но са еднородни, хора превърнали се в граждани, сложили са шапката на граждани. "Възраждане" и МЕЧ се залепиха към хората на площада и са като въшка на чело. Въшката не е партньор на човека, нищо че му седи на челото.

- Кой е печелившият и кой е губещият в тази ситуация, ГЕРБ ще съумеят ли да бъдат първа политическа сила?

- Както винаги най-губещи са тези, които изглеждат слаби в момента - ГЕРБ и ДПС-НН. ДПС на Пеевски не са официално във властта, но всички знаем, че и те са губещи. Пеевски си има определено количество гласове, които няма да намалеят, няма и да се увеличат. Може би ще намалеят, ако хората престанат да ги е страх, но то си е константа. И ако има повече гласуващи ДПС-НН ще се свият до пренебрежимо количество депутати. Печелившите са тези, които изглежда, че те надвиха - ПП-ДБ засега. Колко ще продължи надолу ГЕРБ и ДПС и колко нагоре ПП-ДБ, има няколко месеца да се изчистят нещата.

- Не печели ли и Борисов, след като се оттървава от ДПС - НН?

- Той трябва да заяви, че се е оттървал, че вече не е с Пеевски, да го докаже. Той засега мълчи както виждаме и има уплашен вид. Не виждам как ще извлече някакви ползи в тази бъркотия, която и той забърка.